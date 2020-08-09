Стали известны причины зверского убийства в подмосковном Домодедово. По предварительным данным, взять топор и хладнокровно зарубить лифтера мужчину побудил шум по ночам. Звуки, источником которых была его будущая жертва, якобы мешали ему спать.

Решил проблему со сном он радикально: вышел из подъезда, дождался шумного жильца и ударил топором по голове. После расправы он спокойно вернулся домой. Преступление засняла камера видеонаблюдения.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры нападения на лифтера.