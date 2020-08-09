«Проучить захотел»: задержан подозреваемый в убийстве лифтера в Подмосковье

Подозреваемого в убийстве лифтера в Подмосковье оперативно задержали полицейские. Кадры рассказа мужчины о хронологии происшествия опубликовал Telegram-канал «Плохие новости». По словам задержанного, лифтер мешал ему спать по ночам.

«Ну, представляете, я семь месяцев по два-три часа сплю. Можно с ума сойти просто. Они дежурят, им не спать все равно. И мне не дают. Этих соседей внизу нет, тех — то ли выжили, то ли не знаю, как так вышло», — рассказал подозреваемый.

По его словам, он не собирался убивать лифтера. На атаку его спровоцировало оскорбление со стороны мужчины. Топор, послуживший орудием преступления, изначально ему понадобился для починки покосившейся двери бани на даче.

«Я сидел на лавочке, вышел, еще шести не было. Я сегодня собирался дверь делать, перекосилась в бане, вообще-то у меня инструмент есть. Не знаю, что я захотел… Убить, не убить, проучить захотел. Потому что он самый такой гадкий… Те две смены еще так-сяк: они к двенадцати, к часу угомонятся, я даже на них и не жаловался. А вот эти два, особенно он, это вообще отморозок», — сказал мужчина.

Зверское убийство произошло рано утром в подмосковном Домодедово. Сцены преступления попали в объектив камер видеонаблюдения. Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры расправы.