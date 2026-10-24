Дагестан внезапно увеличился на тысячи квадратных километров: что случилось

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 840 0

Геолог объяснил причину такого «роста».

Почему площадь Дагестана увеличилась на тысячи километров

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Геолог Идрисов: Дагестан увеличился на тысячи квадратных километров из-за обмеления Каспия

Площадь Дагестана на фоне обмеления Каспийского моря увеличилась с 50,3 до 52–53 тысяч квадратных километров. Причиной стало значительное отступление береговой линии, рассказал РИА Новости кандидат географических наук, геолог Идрис Идрисов.

По его словам, острова Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар и Прыгушки теперь соединены с материковой частью. Добраться до них уже можно на автомобиле.

Такие масштабные изменения связаны с особенностями северной части Каспия, где расположен Дагестан. Этот участок водоема мелководный, поэтому даже сравнительно небольшое снижение уровня воды приводит к обнажению значительных территорий.

Процесс продолжается. Если уровень Каспия опустится еще менее чем на метр, с сушей окончательно соединится остров Нордовый в Кизлярском заливе. Его площадь составляет около 63 гектаров. Территория имеет экологическое значение из-за расположенных там массовых колониальных гнездовий морских птиц.

«Море будет снижаться и дальше, но такие быстрые темпы падения, как после 2020 года, не могут сохраняться долго», — отметил Идрисов.

Геолог считает, что происходящие изменения необходимо зафиксировать на новых официальных топографических картах береговой зоны.

Уровень Каспийского моря снижается с середины 1990-х годов. К 2025 году он опустился ниже отметки минус 29 метров.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу по борьбе с обмелением Каспия, назвав происходящее «большой проблемой». В прошлом году о риске экологической катастрофы для региона также предупреждали президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев.

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