Бессменный эксперт программы «Модный приговор», журналист и гуру моды Эвелина Хромченко редко отвечает на вопросы поклонников о личной жизни. Как признавалась не раз селебрити, она не комментирует поступки окружающих и также не приемлет вмешательства в частное пространство. Но иногда в ее Instagram есть место и открытому диалогу.

Так, например, сегодня Эвелина раскрыла два своих главных секрета. Отвечая на вопрос подписчиков о замужестве, звезда продемонстрировала селфи с высоким и статным мужчиной и кокетливо переспросила.

«С какой целью интересуетесь?» — обратилась к фанатке селебрити.

В кадре же красовался художник из Нью-Йорка Дмитрий Семаков. Как известно, пара давно состоит в отношениях, однако в ЗАГС идти пока не спешит.

Instagram @evelinakhromtchenko

Рассказала Эвелина и о профессии сына. Взрослого наследника звезды по имени Артемий, рожденного в браке с бизнесменом Александром Шумским, очень трудно назвать публичным человеком. Как настоящий мужчина, тот предпочел серьезную работу.

«Студент магистратуры в Москве по направлению естественных наук. Работает по специальности», — представила наследника Хромченко.

Instagram @evelinakhromtchenko

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему эксперт в области моды Эвелина Хромченко считает «скучной работой» уход за собой.