Специалист по моде и стилю Эвелина Хромченко считает уход за собой скучной работой, которую каждая женщина обязательно должна выполнять вовремя. Об этом ведущая шоу «Модный приговор» рассказала в интервью русской версии журнала Tatler. Как призналась журналистка в своем Instagram, ответить на вопросы у нее нашлось время, только когда она вынужденно отбывала дома двухнедельный карантин после Недели моды.

Эвелина Хромченко рассказывает, что не относится к числу женщин, которые превращают уход за собой в доставляющий удовольствие ритуал.

«Это пример для подражания. Но я не такая. Для меня уход за собой — скучная, неинтересная, но необходимая работа, которую непременно надо выполнять вовремя. И я скрепя сердце выполняю. С детских лет и по сей день в ежедневном режиме. Несмотря ни на что. Потому что надо», — говорит 49-летняя телезвезда.

По ее словам, тяжелее всего приходится после 14-часового процесса съемок в активном гриме, когда «сев дома в кресло с чашкой чая, вы рискуете проснуться в нем же следующим утром с нетронутым чаем и несмытым макияжем». А вынести расписание Недель моды с постоянными показами, перемещениями и деловыми ужинами способны вообще только сильные духом и дисциплинированные.

«На ночь — даже если она длится пару часов — нужно обязательно нанести сильнодействующие средства: только в этом случае есть шанс выглядеть с утра по-человечески», — говорит Хромченко.

По этой причине косметичка, которую она берет с собой в командировки, содержится полный арсенал средств для ухода за собой, разложенный по маленьким тревел-баночкам.

«Сборы косметички по хронометражу равны сборам чемодана», — признается телеведущая.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Эвелина Хромченко объяснила, почему ее не пугают мимические морщины вокруг глаз.