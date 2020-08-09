Московским медикам, боровшимся с COVID-19, провели экскурсию в Петербурге

В Петербурге встретили 25 московских медиков, которые боролись с коронавирусом в разгар пандемии. Для них устроили экскурсию по Северной столице, показали самые красивые пригороды и классику — развод мостов.

Поездка выходного дня для врачей бесплатна, ее организовал центр корпоративного волонтерства при поддержке «Единой России».

«Мы хотим сказать большое спасибо героям в белых халатах. Они стояли на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией и продолжают это делать. Вот такой перекрестный туризм — это малое, что мы можем сделать, чтобы дать им развеяться, отдохнуть», — сказал народный артист России Михаил Боярский.

Всего более двухсот врачей, боровшихся с COVID-19, посетят Петербург и Москву с такими же бесплатными экскурсионными поездками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назван единственный способ облегчить состояние больного с коронавирусом.