Глава Ленобласти Дрозденко рассказал о главных этапах развития Лужского района

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Лугу. Глава региона осмотрел предприятия и социальные объекты и назвал Лужский район экспериментальной территорией. Именно там внедряются новые решения, которые затем становятся обычной практикой в других районах области.

Речь в первую очередь о развитии животноводства и сельского хозяйства. Например, недавно было запущено производство уникального компоста для грибов — раньше такой приходилось покупать за рубежом, теперь его будут делать в России.

«Мы открыты под новые технологии. Я сказал своему заместителю по агропромышленному комплексу, что если такие новые технологии будут приходить в Ленинградскую область, мы готовы компенсации повышать до 20%. А это уже серьезная поддержка из бюджета», - сказал Дрозденко.

В ходе поездки Дрозденко сообщил о ремонте амбулаторий и открытии новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях.

Глава региона отметил, что Лужский район станет одним из первых, где будет полностью обеспечена первичная медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дрозденко стал официальным кандидатом на пост губернатора Ленобласти.