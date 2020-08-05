Дрозденко стал официальным кандидатом на пост губернатора Ленобласти
Выборы состоятся в Единый день голосования — 13-го сентября.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Андреев, 5-tv.ru
Александр Дрозденко стал официальным кандидатом на пост губернатора Ленобласти.
Его единогласно утвердила комиссия Леноблизбиркома и в торжественной обстановке вручила соответствующее удостоверение. Теперь действующий глава региона может начать избирательную кампанию.
Выборы пройдут в Единый день голосования — 13-го сентября. Дрозденко возглавляет Ленинградскую область уже восемь лет. Ранее комиссия зарегистрировала кандидатуры еще троих человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Ленобласти рассказал, как переболел коронавирусом.
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