Владелец «Спартака» заявил о снятии команды с чемпионата России
Председатель совета директоров московского клуба Леонид Федун расстроился из-за результатов игры с «Сочи».
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
«Спартак» снимется с розыгрыша Тинькофф — Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом заявил изданию «Спорт-Экспресс» владелец московского клуба Леонид Федун по итогам матча с «Сочи».
Накануне красно-белые приняли гостей на домашней арене и сыграли вничью. Матч первого тура чемпионата России закончился со счетом 2:2. Оба гола в ворота хозяев сочинцы забили во втором тайме с пенальти. Федун вместе с болельщиками раскритиковал решения арбитра Василия Казарцева и заявил о выходе команды из первенства.
«Завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас. В этой клоунаде я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен», — отреагировал председатель совета директоров клуба.
Президент РПЛ Сергей Прядкин в ответ объявил, что не может представить розыгрыш кубка без «Спартака».
«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно», — цитирует футбольного функционера ТАСС.
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи вскоре заявил, что второй пенальти в ворота «Спартака» был назначен ошибочно. По его словам, в ключевом эпизоде на 88-й минуте игры судья неправомерно признал нарушение за защитником москвичей Самюэлем Жиго. Кашшаи сообщил, что за это нарушение арбитр Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер, оскорбляющий владельца «Спартака».
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