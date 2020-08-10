Владелец «Спартака» заявил о снятии команды с чемпионата России

|
Валентин Черников
27

Председатель совета директоров московского клуба Леонид Федун расстроился из-за результатов игры с «Сочи».

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

«Спартак» снимется с розыгрыша Тинькофф — Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом заявил изданию «Спорт-Экспресс» владелец московского клуба Леонид Федун по итогам матча с «Сочи».

Накануне красно-белые приняли гостей на домашней арене и сыграли вничью. Матч первого тура чемпионата России закончился со счетом 2:2. Оба гола в ворота хозяев сочинцы забили во втором тайме с пенальти. Федун вместе с болельщиками раскритиковал решения арбитра Василия Казарцева и заявил о выходе команды из первенства.

«Завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас. В этой клоунаде я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен „Спартак“, значит, не нужен», — отреагировал председатель совета директоров клуба.

Президент РПЛ Сергей Прядкин в ответ объявил, что не может представить розыгрыш кубка без «Спартака».

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно», — цитирует футбольного функционера ТАСС.

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи вскоре заявил, что второй пенальти в ворота «Спартака» был назначен ошибочно. По его словам, в ключевом эпизоде на 88-й минуте игры судья неправомерно признал нарушение за защитником москвичей Самюэлем Жиго. Кашшаи сообщил, что за это нарушение арбитр Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Зенит» оштрафовали на полмиллиона за баннер, оскорбляющий владельца «Спартака».

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.64
0.60 87.17
0.55
Заботливый и нежный: ТОП-5 самых лучших отцов среди знаков зодиака

Последние новости

0:40
Президенты Польши и Литвы призвали белорусские власти соблюдать демократические стандарты
0:22
Владелец «Спартака» заявил о снятии команды с чемпионата России
0:13
День Прохора и Пармена: Как 10 августа избежать проблем в личной жизни
0:06
Видео: Для разгона протестующих в Минске силовики применили водометы
23:55
Очевидец: Автозак сбил человека на протестах после выборов в Минске
23:42
Московским медикам, боровшимся с COVID-19, провели экскурсию в Петербурге

Сейчас читают

Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок