Очевидец: Автозак сбил человека на протестах после выборов в Минске
По словам свидетелей инцидента, когда к пострадавшему подбежали люди, их начали забрасывать светошумовыми гранатами.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, T.me @nexta_tv
Автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части в ходе беспорядков в Минске после выборов президента Белоруссии. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидца происшествия.
По словам свидетеля событий, к пострадавшему немедленно подбежали люди для оказания помощи, однако силовики стали их забрасывать сетошумовыми гранатами.
По предварительным данным, пострадавший получил серьезные травмы. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Информация уточняется.
Как писал 5-tv.ru, протесты начались из-за того, что часть людей остались недовольно предварительными результатами президентских выборов, согласно которым лидирует Александр Лукашенко.
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