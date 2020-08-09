Очевидец: Автозак сбил человека на протестах после выборов в Минске

Автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части в ходе беспорядков в Минске после выборов президента Белоруссии. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидца происшествия.

По словам свидетеля событий, к пострадавшему немедленно подбежали люди для оказания помощи, однако силовики стали их забрасывать сетошумовыми гранатами.

По предварительным данным, пострадавший получил серьезные травмы. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Информация уточняется.

tut.by

Как писал 5-tv.ru, протесты начались из-за того, что часть людей остались недовольно предварительными результатами президентских выборов, согласно которым лидирует Александр Лукашенко.