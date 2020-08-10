Видео: Для разгона протестующих в Минске силовики применили водометы
ОМОН готовится к штурму баррикад, организованных участниками беспорядков.
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Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко, T.me @NEXTA Live
Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска. Также ранее, предварительно, они уже использовали светошумовые гранаты. Об этом сообщает РИА Новости. Люди устроили беспорядки после того, как стали известны предварительные результаты президентских выборов, согласно которым лидирует Александр Лукашенко.
Видео стычек ОМОНа и демонстрантов появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, в результате столкновений есть уже пострадавшие. Информация уточняется.
Жесткие стычки с ОМОНом в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков. pic.twitter.com/iLmjNwJGhi— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, Кивев и Варшаве начались несанкционированные митинги у белорусских посольств.
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