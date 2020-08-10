Видео: Для разгона протестующих в Минске силовики применили водометы

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Карина Бернтгольц
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ОМОН готовится к штурму баррикад, организованных участниками беспорядков.

Фото, видео: РИА Новости / Виктор Толочко, T.me @NEXTA Live

Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска. Также ранее, предварительно, они уже использовали светошумовые гранаты. Об этом сообщает РИА Новости. Люди устроили беспорядки после того, как стали известны предварительные результаты президентских выборов, согласно которым лидирует Александр Лукашенко.

Видео стычек ОМОНа и демонстрантов появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, в результате столкновений есть уже пострадавшие. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, Кивев и Варшаве начались несанкционированные митинги у белорусских посольств.

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