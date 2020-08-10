Девочку, которую переехала газель в Петербурге, пытаются спасти медики

В Петербурге медики борются за жизнь пятилетней девочки, которая накануне пострадала в дорожной аварии. Ребенок в крайне тяжелом состоянии. Момент ДТП попал на видео камер наблюдения.

Водитель газели поворачивает на перекрестке и не замечает пешеходов на "зебре". В итоге женщина с ребенком оказываются под колесами грузовика. Когда приехали полицейские, предполагаемого виновника на месте происшествия не оказалось.

Выяснилось: очевидцы не стали дожидаться скорую и сразу отвезли потерепевших в больницу. Туда же отправился и водитель газели. Позже он вернулся и ответил на вопросы дознавателей. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина с ребенком получили серьезные травмы в жутком ДТП под Петербургом.