Шокирующее видео: водитель сбил мать с ребенком на переходе под Петербургом
Пострадавшие в ДТП — женщина и девочка 2015 года — получили серьезные травмы.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
Фото, видео: ИЗВЕСТИ / Константин Кокошкин, 5-tv.ru
Женщина с ребенком получили серьезные травмы в жутком ДТП под Петербургом. 5-tv.ru публикует видео с места ДТП.
ЧП произошло днем, 9 августа, в городе Колпино, на улице Братьев Радченко. Как видно на кадрах, мать с малолетним ребенком переходят дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой. В этот момент водитель «Газели» поворачивает налево и сбивает людей. После случившегося, как видно на кадрах, предполагаемый виновник аварии переносит пострадавших в подъехавшую к месту ДТП легковушку. По предварительным данным, мужчина сопроводил женщину с ребенком до медучреждения.
По оперативным данным, женщина 1986 года рождения получила травмы средней степени тяжести, ее ребенок — девочка 2015 года рождения — тяжелые.
По факту ДТП организованы проверка и поиски виновника аварии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в страшном ДТП под Красноярском.
Читайте также
51%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?