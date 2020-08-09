Шокирующее видео: водитель сбил мать с ребенком на переходе под Петербургом

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Виктория Андреева
Эксклюзив 183

Пострадавшие в ДТП — женщина и девочка 2015 года — получили серьезные травмы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИ / Константин Кокошкин, 5-tv.ru

Женщина с ребенком получили серьезные травмы в жутком ДТП под Петербургом. 5-tv.ru публикует видео с места ДТП.

ЧП произошло днем, 9 августа, в городе Колпино, на улице Братьев Радченко. Как видно на кадрах, мать с малолетним ребенком переходят дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода с разметкой. В этот момент водитель «Газели» поворачивает налево и сбивает людей. После случившегося, как видно на кадрах, предполагаемый виновник аварии переносит пострадавших в подъехавшую к месту ДТП легковушку. По предварительным данным, мужчина сопроводил женщину с ребенком до медучреждения.

По оперативным данным, женщина 1986 года рождения получила травмы средней степени тяжести, ее ребенок — девочка 2015 года рождения — тяжелые.

По факту ДТП организованы проверка и поиски виновника аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в страшном ДТП под Красноярском.

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