День грусти и скорби: В Петербурге вспомнили павших защитников Ленинграда

В Петербурге накануне вспоминали павших защитников Ленинграда. Цветы и венки легли к монументу на Площади Победы в день окончания Ленинградской битвы. Это самое долгое и кровопролитное сражение Великой Отечественной войны.

Ленинградской битвой называют все оборонительные и наступательные операции советских войск на северо-западном стратегическом направлении. Получается, что за город сражались больше трех лет.

В Петербурге сегодня проживают почти 90 тысяч ветеранов Великой Отечественной, из них шесть тысяч — участвовали в боевых действиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тверской области перезахоронили останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.