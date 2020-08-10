День грусти и скорби: В Петербурге вспомнили павших защитников Ленинграда

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К монументу защитникам города возложили венки из цветов в день окончания Ленинградской битвы.

Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

В Петербурге накануне вспоминали павших защитников Ленинграда. Цветы и венки легли к монументу на Площади Победы в день окончания Ленинградской битвы. Это самое долгое и кровопролитное сражение Великой Отечественной войны.

Ленинградской битвой называют все оборонительные и наступательные операции советских войск на северо-западном стратегическом направлении. Получается, что за город сражались больше трех лет.

В Петербурге сегодня проживают почти 90 тысяч ветеранов Великой Отечественной, из них шесть тысяч — участвовали в боевых действиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тверской области перезахоронили останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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