Видео: заскучавшая по работе лошадь устроила забег по Казани
На огромной скорости она не только пролетела по центру столицы Татарстана, но и устроила аварию.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
Конкуренты отстают на годы: армия России получила новейшие образцы вооружения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«У нас в семье пополнение»: Утяшева обрадовала фанатов неожиданным заявлением
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitriy Puzyrev, 5-tv.ru
Необычное ДТП произошло в Казани. Там запряженная в пустую карету лошадь на огромной скорости пронеслась по центру города и устроила аварию. К счастью, обошлось без пострадавших.
Чего не скажешь о машинах. У автобуса - сломаны двери и разбиты стекла, а вот иномарка лишилась бампера. Очевидцы предположили, что животное устало возить туристов и просто сбежало.
Однако владелец Розы, так зовут лошадь, заявил, что животное долго не занималось любимым делом и успело соскучиться по работе. Поэтому как только ее запрягли, Роза рванула вперед не дожидаясь туристов.
Читайте также
73%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?