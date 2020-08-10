Видео: заскучавшая по работе лошадь устроила забег по Казани

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На огромной скорости она не только пролетела по центру столицы Татарстана, но и устроила аварию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitriy Puzyrev, 5-tv.ru

Необычное ДТП произошло в Казани. Там запряженная в пустую карету лошадь на огромной скорости пронеслась по центру города и устроила аварию. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чего не скажешь о машинах. У автобуса - сломаны двери и разбиты стекла, а вот иномарка лишилась бампера. Очевидцы предположили, что животное устало возить туристов и просто сбежало.

Однако владелец Розы, так зовут лошадь, заявил, что животное долго не занималось любимым делом и успело соскучиться по работе. Поэтому как только ее запрягли, Роза рванула вперед не дожидаясь туристов.

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