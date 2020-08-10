Видео: заскучавшая по работе лошадь устроила забег по Казани

Необычное ДТП произошло в Казани. Там запряженная в пустую карету лошадь на огромной скорости пронеслась по центру города и устроила аварию. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чего не скажешь о машинах. У автобуса - сломаны двери и разбиты стекла, а вот иномарка лишилась бампера. Очевидцы предположили, что животное устало возить туристов и просто сбежало.

Однако владелец Розы, так зовут лошадь, заявил, что животное долго не занималось любимым делом и успело соскучиться по работе. Поэтому как только ее запрягли, Роза рванула вперед не дожидаясь туристов.