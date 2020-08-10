ЦИК подвел промежуточные результаты президентских выборов в Белоруссии

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 102

Глава комиссии Лидия Ермошина рассказала об устойчивой тенденции к лидерству одного из кандидатов на разных участках.

ЦИК подвел промежуточные результаты президентских выборов в Белоруссии

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела промежуточные результаты президентских выборов. Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала Беларусь-1, во всех районах страны, отчитавшихся о результатах, победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

По ее словам, свой голос за политика в различных регионах отдали от 67% до более чем 90% избирателей. Тенденция является достаточно устойчивой.

Ранее 5-tv.ru писал о пострадавших в результате протестов на улицах белорусской столицы и в других городах страны, которые начались вечером 9 августа после оглашения промежуточных итогов президентских выборов.

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