ЦИК подвел промежуточные результаты президентских выборов в Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела промежуточные результаты президентских выборов. Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала Беларусь-1, во всех районах страны, отчитавшихся о результатах, победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

По ее словам, свой голос за политика в различных регионах отдали от 67% до более чем 90% избирателей. Тенденция является достаточно устойчивой.

Ранее 5-tv.ru писал о пострадавших в результате протестов на улицах белорусской столицы и в других городах страны, которые начались вечером 9 августа после оглашения промежуточных итогов президентских выборов.