ЦИК подвел промежуточные результаты президентских выборов в Белоруссии
Глава комиссии Лидия Ермошина рассказала об устойчивой тенденции к лидерству одного из кандидатов на разных участках.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела промежуточные результаты президентских выборов. Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала Беларусь-1, во всех районах страны, отчитавшихся о результатах, победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
По ее словам, свой голос за политика в различных регионах отдали от 67% до более чем 90% избирателей. Тенденция является достаточно устойчивой.
Ранее 5-tv.ru писал о пострадавших в результате протестов на улицах белорусской столицы и в других городах страны, которые начались вечером 9 августа после оглашения промежуточных итогов президентских выборов.
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