Видео: Появились новые пострадавшие во время протестов в Минске

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Валентин Черников
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В результате беспорядков после президентских выборов госпитализированы несколько человек.

Фото, видео: EPA / TATYANA ZENKOVICH, T.me @NEXTA Live

Новые пострадавшие появились в ходе протестов в Минске. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на данные оперативных медицинских служб. Несколько участников несанкционированных акций, получивших травмы, госпитализированы. Как сообщал 5-tv.ru, одним из первых в ходе начавшихся беспорядков пострадал человек, которого сбил автозак.

По данным РИА Новости, на пересечении проспекта Машерова и Сторожевской улицы раздались мощные взрывы с яркими вспышками, после которых поднялось облако дыма. Предположительно, отряды ОМОН применили там светошумовые гранаты. До этого на проспект Машерова милиция оттеснила толпу.

Протесты на улицах белорусской столицы и в других городах страны начались вечером 9 августа после оглашения первых итогов президентских выборов. По предварительным результатам Центризбиркома, победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. К активным участникам беспорядков правоохранители применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. К месту столкновений подтянута спецтехника.

Ранее 5-tv.ru писал, что для разгона протестующих в Минске силовики применили водометы.

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