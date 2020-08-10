Соблазнительные снимки Эмилии Кларк с отдыха попали в соцсети

|
Валентин Черников
127

Папарацци запечатлели звезду «Игры престолов» в бикини.

Соблазнительные снимки Эмилии Кларк с отдыха попали в соцсети

Фото: EPA / NEIL HALL

Исполнительница роли Дейенерис в популярном сериале «Игра Престолов» Эмилия Кларк попала в объективы папарации. Актрису запечатлели во время пляжного отдыха в Италии. Ее снимки выложил в Instagram турецкий журнал Today Magazine.

На фото Кларк общается с друзьями на пристани в черной маске. Она одета в тонкую белую майку без белья и джинсовые шорты. Далее звезда в компании приятелей отправилась на яхтенную прогулку. Судя по изображениям, день выдался не слишком солнечный, но все же компания решила искупаться. Не побрезговала такой возможностью и Эмилия. После чего ее со всех сторон засняли в черном бикини в белую полоску.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Magazin& Fashion& Life (@tudaysmag)

В кадре Кларк демонстрирует подтянутую фигуру. Актриса явно не поправилась в период пандемии, скорее — наоборот. Ныне 33-летняя «матерь драконов» не нуждается в ретуши своих снимков и может не бояться непрошенных гостей с фотокамерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что глубоко беременная звезда «Игры престолов» Софи Тернер не может скрыть округлившийся живот. Актриса до последнего прятала фигуру под одеждой oversize, скрывая «интересное» положение.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.64
0.60 87.17
0.55
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

8:09
«Никакого спорта»: Как Симоньян похудела почти на 20 килограммов?
7:49
Почему TikTok любят зумеры и ненавидят миллениалы?
7:48
Девочку, которую переехала газель в Петербурге, пытаются спасти медики
7:42
Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью
7:42
Сдал ЕГЭ на 400 баллов: Интервью с одним из самых умных выпускников 2020 года
7:38
Тест: Как хорошо вы разбираетесь в картинах русских художников?

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени
Супруга Юдашкина впервые за долгое время показала фото борющегося с раком модельера
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок