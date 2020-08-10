Соблазнительные снимки Эмилии Кларк с отдыха попали в соцсети

Исполнительница роли Дейенерис в популярном сериале «Игра Престолов» Эмилия Кларк попала в объективы папарации. Актрису запечатлели во время пляжного отдыха в Италии. Ее снимки выложил в Instagram турецкий журнал Today Magazine.

На фото Кларк общается с друзьями на пристани в черной маске. Она одета в тонкую белую майку без белья и джинсовые шорты. Далее звезда в компании приятелей отправилась на яхтенную прогулку. Судя по изображениям, день выдался не слишком солнечный, но все же компания решила искупаться. Не побрезговала такой возможностью и Эмилия. После чего ее со всех сторон засняли в черном бикини в белую полоску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Magazin& Fashion& Life (@tudaysmag) 9 Авг 2020 в 6:32 PDT

В кадре Кларк демонстрирует подтянутую фигуру. Актриса явно не поправилась в период пандемии, скорее — наоборот. Ныне 33-летняя «матерь драконов» не нуждается в ретуши своих снимков и может не бояться непрошенных гостей с фотокамерами.

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