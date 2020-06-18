Глубоко беременная звезда «Игры престолов» Софи Тернер не может скрыть округлившийся живот
Актриса до последнего прятала живот под одеждой oversize, скрывая «интересное» положение.
Фото: Instagram @sophiet @themoodmagazine_
Слухи о беременности звезды «Игры престолов» Софи Тернер появились еще в начале 2020 года. Однако тогда 24-летняя актриса никак не комментировала ситуацию, умело скрывая небольшой живот под одеждой со сложными принтами.
Сегодня же, глядя на снимки с прогулки Софи по Лос-Анджелесу, сложно утверждать обратное, поскольку ее живот существенно увеличился в размерах. Не спасает звезду даже накинутый поверх топа пиджак. Фото глубоко беременной 24-летней актрисы опубликовал The Mood magazin в официальном аккаунте в Instagram.
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13 февраля стало известно, что звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер и солист группы Jonas Brothers Джо Джонас ждут появления на свет первого ребенка. Официальных подтверждений или опровержений от супругов пока не поступало. Сегодня пару застали во время прогулки по Лос-Анджелесу💫 📸 The Image Direct *Photo copyright belongs to their respective owners* #themoodnews #celebrity #couplegoals #couple #joejonas #sophieturner #gameofthrones #jonasbrothers #pregnant #софитернер #джоджонас
Известно, что в мае 2019 года актриса вышла замуж за 30-летнего американского певца Джо Джонаса, который и является отцом будущего наследника. Торжественная церемония по случаю бракосочетания состоялась во Франции.
В настоящее время официальных комментариев по поводу беременности звезды «Игры престолов» от пары не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Софи Тернер сделала памятную татуировку в честь погибшей собаки.
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