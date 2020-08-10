По стопам Петросяна? Гальцев сменил имидж ради молодой возлюбленной

Пользователи сети бурно обсуждают преображение 59-летнего Юрия Гальцева и связывают это с новым романом артиста. Коллега и давняя подруга юмориста Елена Степаненко на страничке шоу «Еще не вечер» в Instagram поделилась их совместным снимком с многозначительной подписью.

«Глаза дружбы редко ошибаются. И вот смотрю я в глаза своего друга Юры, и вижу в них столько тепла и любви!», — разоткровенничалась артистка.

Пользователи сети заметили, как похорошел Юрий. Новая прическа, приталенный синий пиджак, а главное — блеск в глазах Гальцеву явно к лицу.

Коллеги по цеху артиста отмечают разительные перемены в его жизни в последнее время, связывая это с нешуточными чувствами юмориста к молодой возлюбленной.

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