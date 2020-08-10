По стопам Петросяна? Гальцев сменил имидж ради молодой возлюбленной
По слухам, похудеть и поменять прическу актера «Аншлага» заставила любовь.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков
Пользователи сети бурно обсуждают преображение 59-летнего Юрия Гальцева и связывают это с новым романом артиста. Коллега и давняя подруга юмориста Елена Степаненко на страничке шоу «Еще не вечер» в Instagram поделилась их совместным снимком с многозначительной подписью.
«Глаза дружбы редко ошибаются. И вот смотрю я в глаза своего друга Юры, и вижу в них столько тепла и любви!», — разоткровенничалась артистка.
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«Глаза дружбы редко ошибаются», говорил в свое время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры, и вижу в них столько тепла и любви !!! И поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете !!! ❤️ Прошу вас, не бойтесь, просто любите !!! И тогда все неприятности обойдут вас стороной !!! 😘
Пользователи сети заметили, как похорошел Юрий. Новая прическа, приталенный синий пиджак, а главное — блеск в глазах Гальцеву явно к лицу.
Коллеги по цеху артиста отмечают разительные перемены в его жизни в последнее время, связывая это с нешуточными чувствами юмориста к молодой возлюбленной.
Ранее 5-tv.ru публиковал, ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха.
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