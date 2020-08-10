«Спартак» восстал: реакция на ультиматум Федуна
Владелец столичного клуба твердо решил, что после игры с «Сочи» участвовать в российском чемпионате нельзя.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
«Спартак» снимется с чемпионата России по футболу. С таким заявлением выступил владелец московского клуба Леонид Федун. Поводом стали итоги матча с «Сочи», который прошел накануне.
Красно-белые принимали гостей на домашней арене и вели 2:0. Но судья назначил два пенальти подряд, что позволило сочинцам сравнять счет. Это решение арбитра было ошибочным — уверены в руководстве «Спартака».
Такого же мнения придерживаются и фанаты столичной команды. Трибуны взорвались шквалом неодобрения. Признали это и в Российском футбольном союзе (РФС) — судью отстранили от работы на неопределенный срок и назначили расследование.
Впрочем, в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) все же надеются урегулировать конфликт — в оргкомитете считают розыгрыш кубка невозможным без участия «Спартака».
К слову, в истории российского футбола был прецедент, когда матч переиграли из-за спорного судейства. Случилось это в 1995 году. Однако в FIFA оказались непреклонны (правила запрещают переигровку) — на следующий же день глава международной футбольной организации Йозеф Блаттер прислал директиву — результат оставить прежним.
Как в этот раз будет решаться конфликт со «Спартаком» покжет время.
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