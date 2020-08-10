В МВД Белоруссии прокомментировали информацию о погибшем в ходе беспорядков

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Молодцова Анна
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Ранее о гибели протестующего заявил правозащитный центр «Весна».

В МВД Белоруссии прокомментировали информацию о погибшем в ходе беспорядков

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

В МВД Белоруссии опровергли появившуюся ранее информацию о погибшем в ходе беспорядков в стране после президентских выборов.

«Погибших нет», — сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова ТАСС.

Ранее в правозащитном центре «Весна» заявили, что минувшей ночью в результате наезда спецтехники погиб один протестующий.

Несанкционированные акции протеста в стране начались после оглашения промежуточных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. К активным участникам беспорядков правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также были задействованы внутренние войска МВД и ОМОН.

Ранее 5-tv.ru писал, что по факту массовых беспорядков Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела.

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