СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту беспорядков после выборов

Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии по предварительным подсчетам. Он набрал более 80% голосов. Об этом рассказали в ЦИКе. Следом за Лукашенко с большим отрывом идет его основной конкурент, независимый кандидат Светлана Тихановская.

Накануне вечером и минувшей ночью не обошлось без провокаций со стороны оппозиции — в ряде белорусских регионов прошли несанкционированные акции протеста.

Впрочем, милиция быстро взяла ситуацию под контроль. Выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Явка составила больше 80%. Избирательные участки открылись не только в республике. В зарубежных странах работали 44 комиссии. В России можно было проголосовать в белорусских диппредставительствах в Москве, Петербурге и Калининграде.

По факту массовых беспорядков Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела. Об этом сообщил его руководитель Иван Носкевич, пишет агентство БелТА.

Ранее 5-tv.ru писал о пострадавших в результате протестов на улицах белорусской столицы и в других городах страны, которые начались вечером 9 августа после оглашения промежуточных итогов президентских выборов.