СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту беспорядков после выборов
Недовольные промежуточными результатами выборов устроили акцию протеста.
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Фото, видео: REUTERS/Vasily Fedosenko, 5-tv.ru
Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии по предварительным подсчетам. Он набрал более 80% голосов. Об этом рассказали в ЦИКе. Следом за Лукашенко с большим отрывом идет его основной конкурент, независимый кандидат Светлана Тихановская.
Накануне вечером и минувшей ночью не обошлось без провокаций со стороны оппозиции — в ряде белорусских регионов прошли несанкционированные акции протеста.
Впрочем, милиция быстро взяла ситуацию под контроль. Выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Явка составила больше 80%. Избирательные участки открылись не только в республике. В зарубежных странах работали 44 комиссии. В России можно было проголосовать в белорусских диппредставительствах в Москве, Петербурге и Калининграде.
По факту массовых беспорядков Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела. Об этом сообщил его руководитель Иван Носкевич, пишет агентство БелТА.
Ранее 5-tv.ru писал о пострадавших в результате протестов на улицах белорусской столицы и в других городах страны, которые начались вечером 9 августа после оглашения промежуточных итогов президентских выборов.
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