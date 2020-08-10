Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
Глава российского государства выразил надежду, что его коллега продолжит курс на развитие взаимовыгодных двусторонних отношений.
Фото: ТАСС / Никольский Алексей
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Текст поздравительной телеграммы, адресованной белорусскому лидеру, приводится на официальном сайте Кремля.
«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», — заявил Путин.
Он также выразил надежду, что Лукашенко продолжит наращивать интеграционные процессы по линии таких организаций, как Евразийский экономический союз, СНГ и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Российский лидер подчеркнул, что такой подход отвечает «коренным интересам братских народов России и Беларуси».
По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская получила поддержку 9,9% избирателей. Явка на выборах составила 84,23%, что составляет почти 5,8 миллиона человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД Белоруссии опровергло информацию о погибшем в ходе протестов в республике.
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