Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Текст поздравительной телеграммы, адресованной белорусскому лидеру, приводится на официальном сайте Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства», — заявил Путин.

Он также выразил надежду, что Лукашенко продолжит наращивать интеграционные процессы по линии таких организаций, как Евразийский экономический союз, СНГ и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер подчеркнул, что такой подход отвечает «коренным интересам братских народов России и Беларуси».

По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская получила поддержку 9,9% избирателей. Явка на выборах составила 84,23%, что составляет почти 5,8 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД Белоруссии опровергло информацию о погибшем в ходе протестов в республике.