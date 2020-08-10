Цистерна с газом горит в Волгограде
По словам очевидцев в районе проспекта Ленина взорвалась газовая заправка.
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Фото, видео: vk.com/gorod34, ТГ Мобильный репортер
Цистерна с газом полыхает в районе проспекта Ленина в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Очевидцы сообщают, что в этом районе находится газовая заправка и она взорвалась.
На место выехали экстренные службы. Информация уточняется.
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