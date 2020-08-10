Цистерна с газом полыхает в районе проспекта Ленина в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Очевидцы сообщают, что в этом районе находится газовая заправка и она взорвалась.

На место выехали экстренные службы. Информация уточняется.