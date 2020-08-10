Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в Белоруссии

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 46

Во время протестных акций пропала связь с несколькими представителями СМИ, включая известного военкора Семена Пегова.

Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в Белоруссии

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 5-tv.ru информацию о задержании российских журналистов в Белоруссии во время протестных акций.

«Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников Посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающиеся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии. Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — подчеркнула Захарова.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, до сих пор нет связи с руководителем проекта WarGonzo и внештатным журналистом РЕН ТВ Семеном Пеговым. Предварительно, как сообщил в Telegram-канале журналист RT Константин Предыбайло, он нашел его в одном из минских изоляторов.

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