Смерть и нелепость в TikTok. Как социальная сеть губит и позорит людей?

Девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле получил ожоги ног во время попытки повторить опасный трюк из видео в социальной сети TikTok. Ребенок смог сам потушить огонь, но прокатиться в карете скорой помощи ему все же пришлось. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Видимо, недаром соцсеть TikTok официально запретили в США. Она стремительно набрала вес по сравнению с другими приложениями, предлагая пользователям развлекательный контент. Увы, он не всегда оказывается безобидным. 5-tv.ru собрал ТОП-5 нелепых и трагический случаев, к которым привело желание тиктокеров заработать легкую славу.

Последний полет

Падением из окна закончилась съемка очередного видео для соцсети для 12-летней школьницы из Москвы. Девушка присела на подоконник со смартфоном в руках, как делала частенько, хоть это и настораживало ее родственников. Тело несчастной обнаружила местная жительница. Приехавшие медики констатировали смерть.

ДТП в прямом эфире

Жертвой тяги к популярности стал уже опытный блогер Даниял Хан в Пакистане. Молодой человек поймал момент славы в последние секунды своей жизни: его машина врезалась в грузовик, когда он вел трансляцию в соцсети. Вместе с тиктокером погибли еще три человека, ехавшие с ним в машине. Всем им было не более 22 лет.

Оближи меня

Далеко не все попытки обрести известность в TikTok заканчиваются трагически. Некоторые из них имеют куда менее серьезные последствия, но все равно вызывают недоумение у окружающих — как можно было так нелепо угодить в неприятности? Например, TikTok-блогер из Калифорнии Ларс принял участие в челлендже, записав видео, как облизывает ободок унитаза в общественном туалете. В итоге через пару дней он получил положительный результат теста на коронавирус. По иронии судьбы этот челлендж как раз запускали те, кто отрицает существование COVID-19.

Видео — огонь!

Зажег по полной программе Александр Тарасов, более известный как рэпер T-killah. Парень тоже пошел на поводу у аудитории и поучаствовал в опасном эксперименте. Он облил бензином и поджег ковер ради видео в соцсети. Правда, что-то пошло не по плану, и загорелась не только ткань, но и брови молодого человека. Он не сильно расстроился, так как его ролик собрал более 60 тысяч просмотров.

Танцы до упаду

Попытка британки повторить популярный танец из TikTok закончилась переломом обеих лодыжек. Девушка хотела принять участие в челлендже, где надо станцевать вдвоем под музыку, соприкасаясь стопами ног друг с другом под разными углами. После неудачного эксперимента она призвала других пользователей соцсети не рисковать почем зря.

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