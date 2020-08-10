Гузеева просветила мужчин, как не разозлить партнершу в постели

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Светлана Александрова
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Телеведущая развенчала несколько расхожих мифов о сексуальных предпочтениях женщин.

Гузеева просветила мужчин, как не разозлить партнершу в постели

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева в очередном выпуске программы просветила мужчин, как нужно вести себя в постели, чтобы не вывести партнершу из себя. 61-летняя актриса, дважды побывавшая замужем, давно снискала славу эксперта в области секса и время от времени делится своим опытом с телезрителями. На этот раз Гузеева решила развенчать расхожие мифы о сексуальных предпочтениях женщин.

«Мы никакими ушами не любим! Потому что только сосредоточишься, а он на ухо: „Тебе хорошо? Тебе хорошо?“ Хорошо! Отстань! Мужчины, вы мешаете своими разговорами! Только потом, после акта, можно о чем-то поговорить», — цитирует телеведущую ФАН.

Еще одним раздражителем, который может сильно разозлить партнершу, является, по ее мнению, использование в постели нецензурной лексики.

«Некоторые мужики в постели матерятся! А ты лежишь и думаешь: «Чтоб ты сдох, скотина, на лесоповале каком-нибудь», — призналась Гузеева.

Она также популярно объяснила истинную причину сексуальной ненасытности некоторых дам.

«Если мужик девушку хорошо удовлетворяет, то ей не нужен секс пять раз в день. Сексуальная необузданность, когда хочется до бесконечности, возникает, если дама неудовлетворенная», — просветила мужчин телеведущая.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лариса Гузеева показала, как выглядела в 18 лет.

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