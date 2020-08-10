Айза Анохина сообщила на своей странице в Instagram, что вот уже больше недели тяжело больна. Отвечая на вопросы подписчиков, певица телеведущая рассказала, что заболела вместе с сыном от второго брака (с Дмитрием Анохиным) — трехлетним Элвисом, но мальчик поправился через пару дней, а она никак не может справиться с недугом.

«Сегодня мне вроде лучше. Но, как говорится, еще не вечер. Две ночи подряд у меня температура 38. Пью антибиотик и еще кучу лекарств и в рот, и в попу. Пока есть время, я читаю. И смотрю сериал «Бумажный дом«», — написала Айза.

Instagram @aizalovesam

Поклонники телезвезды переполошились и наперебой спрашивают в комментариях, не коронавирус ли у нее, однако Айза свой диагноз так и не раскрыла.

«Айза я переживаю! Береги себя! Надеюсь не коронавирус?»

«Давай уже поправляйся! В смысле выздоравливай! Нечего болеть!»

«Айзочка, скорейшего вам выздоровления!»

«Красотка, лечись!» — пишут фанаты.

Не все правда поверили в болезнь Анохиной, поскольку к посту она прикрепила фотографию, на которой запечатлена с ярким макияжем.

«Обычно когда жестко болеют, то не до макияжа. Даже легкого», — подметил один из пользователей.

«Очень красивый мэйк, ️ поскорее выздоравливай!» — заступился за знаменитость другой.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Айза Анохина призналась, почему не хочет жить вместе с новым возлюбленным Олегом Майами.