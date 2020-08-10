«Надеюсь, не коронавирус?» — Анохина пожаловалась, что тяжело больна

|
Светлана Александрова
87

Бывшая жена рэпера Гуфа заболела вместе с младшим сыном. Однако ей поверили не все подписчики.

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина сообщила на своей странице в Instagram, что вот уже больше недели тяжело больна. Отвечая на вопросы подписчиков, певица телеведущая рассказала, что заболела вместе с сыном от второго брака (с Дмитрием Анохиным) — трехлетним Элвисом, но мальчик поправился через пару дней, а она никак не может справиться с недугом.

«Сегодня мне вроде лучше. Но, как говорится, еще не вечер. Две ночи подряд у меня температура 38. Пью антибиотик и еще кучу лекарств и в рот, и в попу. Пока есть время, я читаю. И смотрю сериал «Бумажный дом«», — написала Айза.

Instagram @aizalovesam

Поклонники телезвезды переполошились и наперебой спрашивают в комментариях, не коронавирус ли у нее, однако Айза свой диагноз так и не раскрыла.

«Айза я переживаю! Береги себя! Надеюсь не коронавирус?»

«Давай уже поправляйся! В смысле выздоравливай! Нечего болеть!»

«Айзочка, скорейшего вам выздоровления!»

«Красотка, лечись!»  — пишут фанаты.

Не все правда поверили в болезнь Анохиной, поскольку к посту она прикрепила фотографию, на которой запечатлена с ярким макияжем.

«Обычно когда жестко болеют, то не до макияжа. Даже легкого», — подметил один из пользователей.

«Очень красивый мэйк, ️ поскорее выздоравливай!» — заступился за знаменитость другой.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Айза Анохина призналась, почему не хочет жить вместе с новым возлюбленным Олегом Майами.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.78
0.14 86.83
-0.34
ТОП-5 знаков зодиака, которые могут разбогатеть до начала осени

Последние новости

23:31
Первый в России передвижной бассейн для детей заработал в Ростовской области
23:19
Плющенко показал фрагменты новой произвольной программы Трусовой — видео
23:15
Газ, гранаты и резиновые пули: Как в Минске разгоняют протестующих — видео
23:05
Эпичные видео: Москву затопили сильнейшие ливни
22:45
«Хорошая идея!» — Трамп захотел увековечить свой профиль на горе Рашмор
22:39
В пуантах на аэродроме: Волочкова сделала шпагат у летательного аппарата

Сейчас читают

Гузеева просветила мужчин, как не разозлить партнершу в постели
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок