Стало известно о первом погибшем в результате протестов в Минске после президентских выборов в Белоруссии. После оглашения результатов выборов, согласно которым победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко, на улицы вышли жители, несогласные с подведенными итогами.

Чтобы разогнать демонстрантов, в центр белорусской столицы были направлены Внутренние войска. По предварительным данным, силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Сотни люди были задержаны после столкновений с правоохранителями.