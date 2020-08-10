Стало известно о первом погибшем в результате протестов в Минске

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 104

На улицы города вышли люди, недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии. Они вступили в столкновения с силовиками.

Фото, видео: EPA / TATYANA ZENKOVICH, T.me @worldprotest

Стало известно о первом погибшем в результате протестов в Минске после президентских выборов в Белоруссии. После оглашения результатов выборов, согласно которым победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко, на улицы вышли жители, несогласные с подведенными итогами.

Чтобы разогнать демонстрантов, в центр белорусской столицы были направлены Внутренние войска. По предварительным данным, силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Сотни люди были задержаны после столкновений с правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что победу на выборах в Белоруссии в очередной раз одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. С этим не согласна его главный оппонент Светлана Тихановская, получившая около 10% голосов избирателей.

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Стало известно о первом погибшем в результате протестов в Минске

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