Тихановская назвала себя победителем и намерена обжаловать данные ЦИК Белоруссии

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Молодцова Анна
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Кандидат в президенты республики заявила, что не признает предварительные итоги голосования.

Тихановская назвала себя победителем и намерена обжаловать данные ЦИК Белоруссии

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена обжаловать итоги выборов. Как заявили в штабе оппозиции, политик дождется окончательных результатов, а затем будет их опротестовывать.

«Сейчас мы ждем результаты голосования. Дальше будем смотреть. Если результаты голосования не удовлетворят нас, то Светлана будет подавать жалобу в ЦИК, во все органы. Мы должны пройти все инстанции у нас, в Белоруссии. А дальше будем смотреть», — сообщила РИА Новости супруга бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника.

В свою очередь, сама Тихановская заявила, что считает себя победителем президентских выборов и не признает предварительные итоги голосования.

Как сообщили в ее штабе, политик готова к долговременным протестам и требует «мирной передачи» власти.

Ранее ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов президента Белоруссии, согласно которым лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко с 80,23% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Как отметили в ЦИК, данные результаты уже вряд ли изменятся.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента.

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