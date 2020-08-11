Какие тайны в себе хранит «Остров фортов» в Кронштадте?

В Кронштадте открыли Аллею героев флота. И это только первый участок огромного историко-культурного пространства «Остров фортов». В будущем там восстановят все ключевые морские укрепления.

На протяжении трех столетий эта акватория была свидетелем боев, грандиозных морских маневров и строительства жемчужин инженерной мысли. Форты активно использовавшиеся в царские и советские времена сегодня по-прежнему неприступны, правда заброшены. Но скоро все изменится. Окрестности Кронштадта и сам «Остров фортов» Котлин ждет глобальное преображение.

Корреспондент Андрей Захаров убедился — в ходе реставрации могут сделать немало удивительных находок. Подробнее смотрите в видеосюжете.

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