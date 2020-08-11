«Четыре года безусловного счастья»: Певица Алсу показала фото с младшим сыном

Певица Алсу в последние годы уделяет больше внимания своей семье и детям, чем музыкальной карьере. Фанаты уже давно смирились с этим, глядя на ее счастье в окружении любимых. Звезда не стесняется выражать чувства к домочадцам. Так, накануне в соцсети она опубликовала милое фото с сыном Рафаэлем, которому исполнилось четыре года.

Помимо сына, артистка воспитывает дочерей Сафину и Микеллу. В отличие от девочек, малыша певица прячет от любопытных глаз — все эти годы никто из фанатов не видел его лица. На новом снимке маленький наследник певицы тоже предусмотрительно снят со спины.

«Четыре года безусловного счастья, — с нежностью подписала пост Алсу. — Мой любимый мальчик, моя вселенная, мое сердечко».

Instagram @alsou_a

Сама Алсу очень радуется, что у ее старших дочерей не было ревности к младшему брату. Они сразу стали его опекать и нянчиться, словно две его маленькие мамы, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Алсу настолько редко говорит о сыне и показывает его, что для многих подписчиков стало настоящим откровением наличие у нее третьего ребенка.

«Не поняла? У Алсу сын еще есть?»;

«Я даже не знала, что есть сын. Это же надо так скрывать?»

«Создают интригу в стиле Абрамовых», — посетовали они под постом и перешли к поздравлениям.

5-tv.ru приводил рассказ Алсу о том, что ее дочери совершенно разные по характеру.