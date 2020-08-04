Алсу призналась, что ее дочери совершенно не похожи друг на друга

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Алиса Старжевская
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Певица рассказала, что одна из дочек занята учебой, а другая грезит о сцене.

Алсу призналась, что ее дочери совершенно не похожи друг на друга

Фото: Instagram @alsou_a

Певица Алсу, являющаяся матерью двух дочерей, рассказала фанатам об их склонностях и увлечениях, которые совершенно отличаются.

Сайт Teleprogramma.pro передает слова Алсу о том, что старшая дочь — тринадцатилетняя Сафина учится не покладая рук. Девочка очень старательно подходит к изучению предметов в школе и посещает несколько дополнительных курсов.

В то время как младшая одиннадцатилетняя Микелла растет настоящей звездой. Дочка певицы сама пишет песни, сочиняет тексты, музыку и прекрасно поет, отдаваясь этому занятию со всей душой.

Сама Алсу отметила, что она лояльно относится к выбору профессии своих дочерей. Певица подчеркивает, что для нее важно дать девочкам хорошее образование, а потом они сами смогут выбрать, чем им заниматься в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу «зажгла» под музыку в TikTok и показала бицепс.

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