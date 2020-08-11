Эксперт объяснил, зачем Трамп опять позвал Путина на G7

США решили перенести саммит лидеров стран Большой Семерки и провести его после президентских выборов. Об этом заявил на пресс-конференции Дональд Трамп.

По его словам это связано с неспокойной обстановкой, которая сейчас царит в Штатах. При этом, будущая встреча Джи Семь, скорее всего, состоится в видеоформате. Но в чем Трамп абсолютно уверен — так это в том, что саммит невозможен без участия России.

«Я непременно пригласил бы Путина на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», — подчеркнул американский лидер.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Трамп строит слишком далеко идущие планы, так как он может потерпеть поражение на ноябрьских президентских выборах.

«Но зачем ему в принципе понадобилось приглашать Путина? Думаю, он хочет внести диссонанс в ряды собственных партнеров по G7 и показать им, что они вот, дескать, договориться с российскими властями не могут, а он, Трамп, может, несмотря на то, что каждый день вводит против РФ новые санкции. Это должно внушить союзникам США мысль о том, что даже сам Путин понимает, где находится центр „силы“ — а находится он, конечно же, в Вашингтоне», — пояснил Брутер в интервью ФАН.

Также политолог предполагает, подобного рода встречи должны происходить, когда отношения между странами хоть как-то двинулись в сторону нормализации. А Владимир Путин вряд ли будет тратить время на встречу из области «просто поболтать».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне во время пресс-конференции к Белому дому стянули силы полиции и перекрыли весь район. Позже выяснилось — офицер секретной службы вступил в перестрелку с неизвестным, который открыл огонь. Подозреваемый был ранен. Мотивы стрелка пока неизвестны. Ну а Дональд Трамп вернулся в зал для брифинга и продолжил отвечать на вопросы журналистов. Отметив, что в данной ситуации нисколько не испугался.