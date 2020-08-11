Спасатели не могут потушить мощный пожар на свалке в Новороссийске — видео
Пламя охватило площадь более трех квадратных метров.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru
В Новороссийске загорелась городская свалка бытовых отходов. Удушливый дым стелется по улицам, ветер раздувает пламя — огонь полыхает на территории больше трех тысяч квадратных метров.
На полигоне работает коммунальная техника. Спасатели говорят: пока ветер не стихнет, тушить мусор не имеет смысла. Местным жителям рекомендовано не открывать окна и по возможности оставаться дома.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей и один взрослый погибли при пожаре в дачном доме в Самаре. Пламя вспыхнуло в одном из зданий в микрорайоне Волжский на 46-й линии.
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