В России хотят снизить налог на имущество для многодетных семей

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С соответствующим предложением члены Общероссийского народного фронта обратились в Минстрой и Минэкономразвития

Фото, видео: EPA / TATYANA ZENKOVICH, 5-tv.ru

Многодетным семьям в России могут снизить и даже отменить налог на имущество. С такой инициативой члены Общероссийского народного фронта обратились в Минстрой и Минэкономразвития. Авторы идеи предложили увеличить количество льготных квадратных метров, за которые семьям не нужно платить налог.

Из общей площади квартиры предлагается вычесть не пять, а целых 18 квадратов на каждого ребенка. Таким образом, если в квартире в 40 квадратных метров живет семья с тремя детьми, платить налог на имущество им уже не придется.

Еще одна льгота касается пособия на детей от трех до семи лет. Со следующего года сумму ежемесячных выплат для малоимущих семей могут увеличить боле чем вдвое. С нынешних пяти до 12 тысяч рублей. Поправки в законодательство уже разрабатывает Минтруд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким семьям в РФ положена выплата по 35 тысяч рублей на ребенка.

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