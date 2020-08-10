В каких регионах больше всего людей с антителами к коронавирусу?

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Молодцова Анна
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Роспотребнадзор собрал данные из 26 субъектов РФ.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, 5-tv.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила регионы с наиболее высокой долей населения с антителами к COVID-19.

По результатам исследования, проведенного в 26 субъектах России, самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу выявлен в Татарстане (31,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%), и Тюменской области (24,5%).

Как заявила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией, ведомство продолжает серологические исследования на коронавирус, пишет ТАСС.

По ее словам, в обследовании приняли участие все возрастные группы. Она также заявила, что удалось увидеть четкую зависимость от времени проведения исследования с начала эпидемиологического подъема в регионе и максимального числа «пораженных в том или ином субъекте».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил привить от гриппа и коронавируса до 60% россиян.

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