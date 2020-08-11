Шойгу приехал с инспекцией на Камчатку

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Министр обороны РФ проверил строительство объектов базы подводных сил Тихоокеанского флота.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru

Глава Минобороны сегодня с инспекцией на Камчатке. Сергей Шойгу осмотрел новый многофункциональный госпиталь, возведенный в Петропавловсе-Камчатском в рекордные сроки. Его персонал прошел боевое крещение во время коронавируса, в дальнейшем там смогут получить любую медицинскую помощь все жители полуострова.

В Вилючинске Шойгу показали, как строится инфраструктура для атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А» — они скоро встанут на вооружение Тихоокеанского флота.

«Планы у нас здесь большие. Они связаны с перевооружением армии и флота. Планка высокая. Должны выйти на уровень 70 процентов по современности», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Министр поручил завершить строительство базы для подлодок до конца года.

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