Фанатов растрогал снимок Орбакайте в окружении детей
В сети опубликовали редкое семейное фото дочери Аллы Пугачевой с семьей.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Певица Кристина Орбакайте не скрывает, что очень любит своих детей. Но подросшие дети разъехались. Фанаты умиляются редким встречам матери со своими наследниками и публикуют трогательные кадры на фан-страничках.
Накануне поклонники поделились архивной фотографией звезды из семейного архива. В кадр попали все внуки Аллы Пугачевой. Певица при этом выглядит по-настоящему счастливой, находясь в окружении своих любимцев.
Все дети Орбакайте рождены от разных мужчин. Первенец появился на свет от известного певца Владимира Преснякова. Сын Дени родился от бизнесмена Руслана Байсарова. Дочь Клавдия — от последнего брака. Орбакайте обвенчалась с предпринимателем Михаилом Земцовым в 2005 году.
Ранее 5-tv сообщал, что Кристина Орбакайте похвасталась фотографией дочери на морском побережье.
Читайте также
77%
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?