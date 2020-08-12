Фанатов растрогал снимок Орбакайте в окружении детей

Певица Кристина Орбакайте не скрывает, что очень любит своих детей. Но подросшие дети разъехались. Фанаты умиляются редким встречам матери со своими наследниками и публикуют трогательные кадры на фан-страничках.

Накануне поклонники поделились архивной фотографией звезды из семейного архива. В кадр попали все внуки Аллы Пугачевой. Певица при этом выглядит по-настоящему счастливой, находясь в окружении своих любимцев.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Все дети Орбакайте рождены от разных мужчин. Первенец появился на свет от известного певца Владимира Преснякова. Сын Дени родился от бизнесмена Руслана Байсарова. Дочь Клавдия — от последнего брака. Орбакайте обвенчалась с предпринимателем Михаилом Земцовым в 2005 году.

Ранее 5-tv сообщал, что Кристина Орбакайте похвасталась фотографией дочери на морском побережье.