Фанатов растрогал снимок Орбакайте в окружении детей

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Софья Зуева
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В сети опубликовали редкое семейное фото дочери Аллы Пугачевой с семьей.

Фанатов растрогал снимок Орбакайте в окружении детей

Фото: Instagram @orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте не скрывает, что очень любит своих детей.  Но подросшие дети разъехались. Фанаты умиляются редким встречам матери со своими наследниками и публикуют трогательные кадры на фан-страничках. 

Накануне поклонники поделились архивной фотографией звезды из семейного архива. В кадр попали все внуки Аллы Пугачевой. Певица при этом выглядит по-настоящему счастливой, находясь в окружении своих любимцев. 

Instagram @elizaveta_galkinaa

Все дети Орбакайте рождены от разных мужчин. Первенец появился на свет от известного певца Владимира Преснякова. Сын Дени родился от бизнесмена Руслана Байсарова. Дочь Клавдия — от последнего брака. Орбакайте обвенчалась с предпринимателем Михаилом Земцовым в 2005 году.

Ранее 5-tv сообщал, что Кристина Орбакайте похвасталась фотографией дочери на морском побережье.

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