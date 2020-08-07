«Подарок от бога»: Орбакайте показала подросшую дочь на отдыхе у моря

Кристина Орбакайте побаловала фанатов в Instagram снимками с семейного отдыха. Она показала, как нежится на солнце на морском побережье в компании своей дочери Клавдии.

«Просто хорошего вам настроения и добра!» — пожелала поклонникам певица.

На фото Орбакайте стоит на фоне морского пейзажа в черно-белой блузе и юбке-карандаше. На лице у певицы черные солнечные очки, она безмятежно улыбается. Восьмилетняя наследница стоит рядом со звездной мамой — своей родительнице она уже достает до плеча!

Instagram @orbakaite_k

Перемены во внешности девочки не могли не заметить поклонники артистки. Они принялись расхваливать подрастающую юную леди и ее знаменитую маму.

«Какая дочь красавица растет!»

«Мама и доча»

«Благодарим вас, ваша доченька — подарок от бога, красивая, талантливая, яркая»

«Клавдия взрослеет, очень красивая девочка!»

«Девочки, вы — супер», — восхищались фолловеры.

Примечательно, что аудитория Орбакайте не только ценит дочь артистки за красоту, но и прочит ей продолжение звездной династии. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую карьеру видят для внучки Пугачевой фанаты Орбакайте.