«Невероятно красива»: ТОП-5 соблазнительных фото внучки Боярского
Внучка «Д`Артаньяна» предпочитает подчеркивать преимущества своей фигуры, но нечасто балует фанатов свежими снимками.
Фото: Instagram @boyarskaya.katerin
Многие звезды телеэкранов могут похвастаться красивыми и эффектными наследниками. Внучка Михаила Боярского определенно входит в их число. 22-летняя Екатерина не стесняется выставлять напоказ «выдающиеся» формы, чем очень радует своих подписчиков.
Ее последние фотографии, опубликованные в Instagram, многие охарактеризовали как «соблазнительные». При этом большинство фанатов Боярской отметили, что у нее не только красивая фигура, но и очаровательные глаза. Критиков юной красотки попросту невозможно отыскать, так обворожительна старшая внучка «Д`Артаньяна». 5-tv отобрал ТОП-5 самых откровенных снимков Екатерины.
Екатерина Боярская знает, чем соблазнить среднестатистического парня. «Игривое» фото занимает почетное пятое место.
Юная Екатерина иногда эпатирует публику. Дерзкий клубный образ внучки Боярского заслужил четвертое место.
Романтичный и в то же время соблазнительный снимок девушки открывает тройку лучших кадров.
«Моника и Анджелина отдыхают», — так прокомментировали подписчики Екатерины снимок, попавший на второе место.
Изредка красотка радует подписчиков чересчур откровенными фотографиями. Снимок в белом спортивном бюстгальтере оказался уж слишком горяч и заслуженно возглавил список самых откровенных фотографий внучки Боярского.
Екатерина не пошла по стопам деда и отца и не стала актрисой, но это не помешало ей обзавестись тысячами фанатов. Оно и понятно, Бюсту девушки может позавидовать сама Анна Семенович. Боярская любит путешествовать и часто делится фотографиями из разных стран со своими подписчиками в социальных сетях. Кроме того, звездная внучка в последнее время стала все чаще появляться на публичных мероприятиях вместе с Михаилом Боярским.
Ранее 5-tv сообщил, что Екатерина Боярская не планирует делать операцию по уменьшению груди.
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