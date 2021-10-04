«Невероятно красива»: ТОП-5 соблазнительных фото внучки Боярского

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Софья Зуева
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Внучка «Д`Артаньяна» предпочитает подчеркивать преимущества своей фигуры, но нечасто балует фанатов свежими снимками.

«Невероятно красива»: ТОП-5 соблазнительных фото внучки Боярского

Фото: Instagram @boyarskaya.katerin

Многие звезды телеэкранов могут похвастаться красивыми и эффектными наследниками. Внучка Михаила Боярского определенно входит в их число. 22-летняя Екатерина не стесняется выставлять напоказ «выдающиеся» формы, чем очень радует своих подписчиков.

Ее последние фотографии, опубликованные в Instagram, многие охарактеризовали как «соблазнительные». При этом большинство фанатов Боярской отметили, что у нее не только красивая фигура, но и очаровательные глаза. Критиков юной красотки попросту невозможно отыскать, так обворожительна старшая внучка «Д`Артаньяна». 5-tv отобрал ТОП-5 самых откровенных снимков Екатерины.

Екатерина Боярская знает, чем соблазнить среднестатистического парня. «Игривое» фото занимает почетное пятое место.

Instagram @boyarskaya.katerin

Юная Екатерина иногда эпатирует публику. Дерзкий клубный образ внучки Боярского заслужил четвертое место.

Instagram @boyarskaya.katerina

Романтичный и в то же время соблазнительный снимок девушки открывает тройку лучших кадров.

Instagram @boyarskaya.katerin

«Моника и Анджелина отдыхают», — так прокомментировали подписчики Екатерины снимок, попавший на второе место.

Instagram @boyarskaya.katerina

Изредка красотка радует подписчиков чересчур откровенными фотографиями. Снимок в белом спортивном бюстгальтере оказался уж слишком горяч и заслуженно возглавил список самых откровенных фотографий внучки Боярского.

Instagram @boyarskaya.katerin

Екатерина не пошла по стопам деда и отца и не стала актрисой, но это не помешало ей обзавестись тысячами фанатов. Оно и понятно, Бюсту девушки может позавидовать сама Анна Семенович. Боярская любит путешествовать и часто делится фотографиями из разных стран со своими подписчиками в социальных сетях. Кроме того, звездная внучка в последнее время стала все чаще появляться на публичных мероприятиях вместе с Михаилом Боярским.

Ранее 5-tv сообщил, что Екатерина Боярская не планирует делать операцию по уменьшению груди.

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