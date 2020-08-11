Сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина»? — ответ Анастасии Волочковой

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Василий Заика
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По словам эпатажной балерины, главное в человеке содержание, а не форма.

Сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина»? — ответ Анастасии Волочковой

Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в интервью ФАН рассказала, сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина». По мнению эпатажной танцовщицы, в нынешнее время задаваться подобным вопросом — некорректно. Знаменитость уверена, что, если женщина испытывает к мужчине чувства, то величина его заработка не имеет для нее значения.

Анастасия Волочкова также прокомментировала результаты всероссийского социологического опроса, участницы которого назвали нищебродами тех, кто получает меньше 70 тысяч рублей в месяц. Балерина уверена, что в человеке главное содержание, а не форма.

«Абсолютно неважно, сколько зарабатывает мужчина. Нищеброд — это человек низкий духом и не имеющий в себе достоинства относиться к женщине как к драгоценности. Вот это — нищеброд. <…> И совершенно неважно, если женщина любит. Если женщина только за деньги, то тогда деньги и их количество имеют значение. Я совершенно другой человек! Для меня важнее не форма, а содержание человека», — заключила Анастасия Волочкова.

Согласно последним подсчетам экспертов, средний размер заработка в России составляет 35 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова сделала шпагат у летательного аппарата.

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