Балерина Анастасия Волочкова в интервью ФАН рассказала, сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина». По мнению эпатажной танцовщицы, в нынешнее время задаваться подобным вопросом — некорректно. Знаменитость уверена, что, если женщина испытывает к мужчине чувства, то величина его заработка не имеет для нее значения.

Анастасия Волочкова также прокомментировала результаты всероссийского социологического опроса, участницы которого назвали нищебродами тех, кто получает меньше 70 тысяч рублей в месяц. Балерина уверена, что в человеке главное содержание, а не форма.

«Абсолютно неважно, сколько зарабатывает мужчина. Нищеброд — это человек низкий духом и не имеющий в себе достоинства относиться к женщине как к драгоценности. Вот это — нищеброд. <…> И совершенно неважно, если женщина любит. Если женщина только за деньги, то тогда деньги и их количество имеют значение. Я совершенно другой человек! Для меня важнее не форма, а содержание человека», — заключила Анастасия Волочкова.

Согласно последним подсчетам экспертов, средний размер заработка в России составляет 35 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова сделала шпагат у летательного аппарата.