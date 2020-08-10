В пуантах на аэродроме: Волочкова сделала шпагат у летательного аппарата

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Татьяна Меркер
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На своей странице в Instagram балерина опубликовала впечатляющий снимок.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала общественности свою гибкость. На этот раз она выбрала примечательную локацию и сделала вертикальный шпагат у автожира (гибрида самолета и вертолета - Прим. ред.). Снимок в пачке, пуантах на территории аэродрома она опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram @volochkova_art

Волочкова поделилась с подписчиками впечатлениями от полета и подметила, «благодаря опытному пилоту Михалычу», аэрофобия у нее почти пропала.

Впрочем, у знаменитой артистки уже был опыт подобных трюков. Ранее у автожира Анастасия повторила трюк Ван Дамма из рекламного ролика грузовиков Volvo. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Волочковой и мачеха демонстрируют полную идиллию в отношениях.

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