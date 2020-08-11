В Ленобласти найдены тела расстрелянных подростков во времена ВОВ
Эксперты уже установили, что у всех пулевые ранения в голову и грудь.
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Фото, видео: 5-tv.ru
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