В Ленобласти найдены тела расстрелянных подростков во времена ВОВ

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Эксперты уже установили, что у всех пулевые ранения в голову и грудь.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Ленинградской области нашли останки подростков, убитых во время Великой Отечественной войны. Это 11 человек, у всех - пулевые ранения в голову и грудь. Как будто детей массово расстреляли.

На месте захоронения в Тосненском районе работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о геноциде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Псковской области найдены массовые захоронения. В годы оккупации в деревне Моглино фашисты устроили концлагерь, все окрестности превратились в расстрельные полигоны.

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