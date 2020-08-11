В Ленобласти найдены тела расстрелянных подростков во времена ВОВ

В Ленинградской области нашли останки подростков, убитых во время Великой Отечественной войны. Это 11 человек, у всех - пулевые ранения в голову и грудь. Как будто детей массово расстреляли.

На месте захоронения в Тосненском районе работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о геноциде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Псковской области найдены массовые захоронения. В годы оккупации в деревне Моглино фашисты устроили концлагерь, все окрестности превратились в расстрельные полигоны.