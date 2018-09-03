На днях в Париж, к Наталье Водяновой приехала младшая сестра Кристина. 26 февраля они вместе посетили показ мод Dior. Несмотря на то, что девушка имеет вполне модельную внешность и не теряется на фоне звездной сестры, публичности она сторонится. Среди гостей показа также присутствовали такие звезды, как Дженнифер Лоуренс, Ева Херцигова и Карли Клосс.

Кристина очень похожа на Наталью — о чем свидетельствует свежее фото в Instagram супермодели. Многие поклонники тут же предрекли ей карьеру на подиуме.

— Почему вы в таком длинном платье? Показывайте свои красивые ножки! Особенно когда такое солнышко светит! — сетуют пользователи.

Но к разочарованию многих оказалось, что Кристину это привлекает мало. Она предпочитает более спокойную и умиротворенную деятельность.

Девушка очень любит искусство. И неудивительно, ведь она искусствовед по образованию. Ее Instagram заполнен не полуобнаженными фотографиями и селфи, а снимками необычных зданий и различными репродукциями картин.

Кристина сейчас проживает в Вашингтоне, где закончила университет. В 11-летнем возрасте она переехала из Нижнего Новгорода в Англию, чтобы учиться в школе-интернате для девочек.

— Без знания английского, без друзей, — рассказывает Наталья Водянова. — Мы ее почти не видели. Она выходила из своей комнаты только поесть, а так все училась. Без репетиторов и помощи. Этот человек знает, что хочет, и к этому идет.

На показе в Париже сестры общались с журналистами, и Кристина продемонстрировала блестящее знание английского языка. Учитывая, что девушке всего лишь 22 года, вполне возможно, что в будущем младшая Водянова изменит свое отношение к миру моды.

Ранее Пятый канал рассказывал о подрастающей дочери Натальи Водяновой.