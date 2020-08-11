Звезда сериала «Линии судьбы» потеряла ребенка во время съемок

Звезда сериала «Линии судьбы» Татьяна Колганова потеряла ребенка во время съемок. 48-летняя актриса рассказала о личной трагедии в эфире шоу на федеральном телеканале.

Без малого 30 лет назад знаменитость стала женой режиссера Вадима Сквирского. Супруги сумели многого добиться на профессиональной нише, но так и не смогли стать родителями. На протяжении многих лет пара мечтает о наследниках. В поисках решения проблемы Татьяна Колганова и Вадим Сквирский пытались прибегнуть к помощи лучших специалистов.

«Медики сами не понимают, почему у нас не получается. Существует же такое выражение, мол, бог не дал — вот у нас примерно то же самое. Теперь я могу спокойно говорить об этом, но у меня были моменты отчаяния. Признаюсь, я была беременна… Но во время съемок сериала „Линии судьбы“ случился выкидыш. Какое-то время пришлось полежать в больнице», — цитирует Татьяну Колганову Starhit.

Актриса вспоминает, что в тот момент даже не подозревала о своем «интересном положении». Знаменитость полностью отдавалась профессии и практически не отдыхала. Татьяна Колганова отмечает, что в молодости не прислушивалась к своему организму. Она склонна считать, что потеря ребенка связана с авиаперелетом.

«Я тогда совершила перелет. Возможно, именно он негативно сказался на моем состоянии. Но другие женщины же летают в положении, и все у них хорошо. Поэтому я не знаю, почему у меня все так случилось. Помню, что в тот день я очень устала, а вечером мне стало плохо», — сказала актриса.

Татьяна Колганова добавила, что не теряет надежды и верит, что рано или поздно у них с мужем появится долгожданный малыш.

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