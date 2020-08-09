ТОП самых громких и трагичных историй звезд, сделавших аборт

В жизни каждого человека бывают моменты, о которых неловко или просто не хочется вспоминать. Тем более — делиться болью с окружающими. Эти знаменитости долго скрывали от мира личные трагедии.

5-tv.ru рассказывает о самых знаменитых женщинах отечественной эстрады, которым ради карьеры пришлось избавиться от будущего ребенка. Все они впоследствии жалели о своем решении.

Любовь Успенская

Instagram @uspenskayalubov_official

Звезда шансона Любовь Успенская порядка 50 лет молчала о страшной трагедии. В 16 лет юная красотка свела с ума 33-летнего мужчину. Тайный роман был бурным, но очень коротким и закончился беременностью. Неожиданный ребенок мог перечеркнуть все планы звезды, поэтому рожать одной, да еще в столь молодые годы, она не решилась.

Аборт Успенская сделала буквально в «кустарных» условиях: при помощи подпольного врача, в тайной квартире в Киеве, на столе в полумраке. Прогноз после опасной операции был не утешителен: мамой стать больше не получится.

Спустя много лет беременность все-таки случилась. Однако двойню звезда потеряла. Сочтя эту трагедию наказанием за прошлые ошибки, Любовь и не надеялась когда-либо родить. Но, к счастью, судьба распорядилась иначе. Сегодня у певицы замечательная дочь — Татьяна Плаксина.

«Когда я ее родила, почувствовала себя самой счастливой. И поняла: то, что каждая должна сделать в своей жизни, чтобы состоятся как 100% женщина, это родить ребенка!» — признавалась звезда в эфире программы «Секрет на миллион».

Лайма Вайкуле

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Ради оглушительного успеха и всеобщего признания певица Лайма Вайкуле когда-то тоже пожертвовала материнским счастьем. Внезапная беременность случилась в самом начале звездного пути артистки. Выбора о том, что важнее тогда перед ней не стояло.

«В советское время мы не понимали, что такое — лишить себя беременности. Что это — страшный грех. Это — убийство. Мне казалось, это просто избавление от проблем. А потом ты боишься, что поезд уходит. А потом — болезнь…» — делилась мнением Вайкуле в программе «В гостях у Гордона».

В зрелом возрасте звезда предприняла попытку стать матерью и даже решилась на искусственное оплодотворение. К сожалению, все кончилось выкидышем. После — были долгие годы мучений. Однажды Лайма обратилась за благословением на взятие ребенка из детдома. Духовный наставник отказал ей в этой просьбе, заверив, что наказание за аборт она обязана пронести через всю жизнь.

«Я в то время была очень верующим человеком. И тогда сознательно отказалась… Варианты любые возможны в этой жизни… Но я ничего не буду делать специально», — заявляла артистка.

Буквально в каждом своем интервью звезда умоляет девушек и женщин не делать аборты, взывая к разуму и заставляя думать о последствиях.

Наталия Гулькина

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певице Наталье Гулькиной было всего 15 лет, когда она сделала аборт. В юные годы у артистки случился серьезный роман с молодым человеком по имени Сергей. Их отношения длились чуть больше года, когда звезда узнала об интересном положении. К слову, избавляться от ребенка она и не планировала. Виной всему — строгие родители. Молодую девушку почти насильно заставили идти на аборт, мотивируя, что рожать ей было «слишком рано».

«Я помню, как влезала на это кресло, как мне было страшно психологически. Я помню, мне надели маску и сказали: „Считай“. Проснулась — сказали все в порядке. Я не отдавала себе отчет, была абсолютно глупая», — признавалась солистка «Миража» в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой.

По счастливому стечению обстоятельств, спустя пять лет Гулькина родила первенца Алексея в браке с первым мужем Николаем. Позже своему третьему супругу 35-летняя Наталия подарила дочку Яну.

Мария Аронова

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Народная артистка России, актриса Мария Аронова решилась избавиться от ребенка, когда уже имела на руках первого наследника. По признанию звезды, это был тяжелый период в ее жизни: страдало материальное положение, а помощи ждать было фактически не от кого.

Известие о скором пополнении привело Марию в отчаяние. Молодая актриса пошла на аборт, хоть данное решение далось ей нелегко.

«Я приехала из больницы домой, села возле кроватки сына и подумала: „Только что я убила такого же…“ Если бы в этот момент я могла ненадолго стать мужчиной, я бы точно знала, как сыграть Раскольникова», — цитирует Аронову Starhit.

Боль утраты Марии удалось унять лишь с появлением на свет очаровательной дочки Серафимы. Однако по сей день звезда жалеет об ошибке молодости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Холодное лето пятьдесят третьего» впервые откровенно рассказала о роковом аборте.