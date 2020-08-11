Яна Рудковская станцевала на стеклянном столе в туфлях на шпильке
На опасные пируэты музыкальный продюсер решилась ради нескольких красивых кадров.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видеозапись, на которой танцует на столе в экстравагантном наряде. Таким образом артистка пыталась получить несколько эффектных фотографий.
«У меня начался активный сезон съемок в свободное от работы время! Слабонервных прошу не смотреть и, главное, не переживать за стол», — написала супруга фигуриста Евгения Плющенко на своей странице в Instagram.
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Для фотосессии Яна выбрала ультракороткое красное платье и туфли на высокой шпильке. Действие происходило в украшенном лепниной и картинами светлом помещении. Для дополнительного эффекта над артисткой подвесили массивную позолоченную люстру с канделябрами.
Фанаты медиаперсоны не оставили публикацию без внимания. Многие рассыпались в комплиментах, однако большинство подписчиков выступили с резкой критикой необычного перфоманса.
«Конечно хозяин дома может хоть что делать, но это как-то не эстетично»,
«Очень странные съемки»,
«Да кого сейчас столом удивишь, надо было на люстру залезать», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv сообщал о том, что подписчики обвинили Яну Рудковскую в использовании фотошопа.
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