Яна Рудковская станцевала на стеклянном столе в туфлях на шпильке

Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видеозапись, на которой танцует на столе в экстравагантном наряде. Таким образом артистка пыталась получить несколько эффектных фотографий.

«У меня начался активный сезон съемок в свободное от работы время! Слабонервных прошу не смотреть и, главное, не переживать за стол», — написала супруга фигуриста Евгения Плющенко на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 10 Авг 2020 в 9:00 PDT

Для фотосессии Яна выбрала ультракороткое красное платье и туфли на высокой шпильке. Действие происходило в украшенном лепниной и картинами светлом помещении. Для дополнительного эффекта над артисткой подвесили массивную позолоченную люстру с канделябрами.

Фанаты медиаперсоны не оставили публикацию без внимания. Многие рассыпались в комплиментах, однако большинство подписчиков выступили с резкой критикой необычного перфоманса.

«Конечно хозяин дома может хоть что делать, но это как-то не эстетично»,

«Очень странные съемки»,

«Да кого сейчас столом удивишь, надо было на люстру залезать», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv сообщал о том, что подписчики обвинили Яну Рудковскую в использовании фотошопа.