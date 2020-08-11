Частный дом обрушился после взрыва газа в Ульяновской области
Из-под завалов живым вытащили одного человека, еще одного сейчас ищут спасатели.
Фото: МЧС России
Частный дом обрушился после взрыва газа в Ульяновской области. Из-под завалов живым вытащили одного человека, еще одного сейчас ищут спасатели.
Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло около 14:30 по московскому времени в населенном пункте Ивановка под Ульяновском. На пульт дежурных поступило сообщение о взрыве газа в двухэтажном частном жилом доме, который вероятно был переоборудован под частную пилораму.
В результате произошедшего, здание было разрушено. Сейчас спасатели продолжают поиски одного из двух людей, оказавшихся под завалами. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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