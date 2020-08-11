Частный дом обрушился после взрыва газа в Ульяновской области

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Алиса Маркова
Срочная новость 49

Из-под завалов живым вытащили одного человека, еще одного сейчас ищут спасатели.

Частный дом обрушился после взрыва газа в Ульяновской области

Фото: МЧС России

Частный дом обрушился после взрыва газа в Ульяновской области. Из-под завалов живым вытащили одного человека, еще одного сейчас ищут спасатели.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло около 14:30 по московскому времени в населенном пункте Ивановка под Ульяновском. На пульт дежурных поступило сообщение о взрыве газа в двухэтажном частном жилом доме, который вероятно был переоборудован под частную пилораму.

В результате произошедшего, здание было разрушено. Сейчас спасатели продолжают поиски одного из двух людей, оказавшихся под завалами. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Частный дом обрушился после взрыва газа в Ульяновской области

1/3

МЧС России

2/3

МЧС России

3/3

МЧС России

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